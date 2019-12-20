‘Minibüsten düştü’ yalanı görüntüye takıldı

İzmir’de indiği servis minibüsünün altında kalan U.T’nin ailesi, kendilerine çocuklarının minibüsten düştüğünün söylendiğini, gerçeği güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra öğrendiklerini belirterek şikayetçi olacaklarını açıkladı

İzmir'de indiği servis minibüsünün önünden geçerken servisin altında kalan U.T'nin (9) ailesi, olayı görüntüleri izledikten sonra öğrendiklerini, kendilerine oğullarının düştüğünü söyleyen servis şoförü ve hostes hakkında şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

İzmir'de korkunç anlar! 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi U.T. servisten indi. Sürücünün minibüsü hareket ettirmesi sonucu önünden geçmeye çalışan U.T. aracın altında kaldı. Olayı gören çevredekiler sürücüyü uyarıp, minibüsü durdurdu. Daha sonra, U.T'ye yardım etti. İlk müdahalesi yapılan U.T, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastaneden taburcu olan U.T'nin ailesi, olaydan sonra servis sürücüsünün kendilerine çocuğun düştüğünü söylediğini anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden olayı izledikten sonra, durumun farkına vardıklarını aktaran aile, servis sürücüsü ve servis hostesinin ihmali olduğunu düşündüklerini söyleyerek şikayetçi olacaklarını açıkladı.