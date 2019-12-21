İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nin uzun yıllardır bünyesinde çalıştırdığı 23 sözleşmeli personelin 21'i ile sözleşme yenilememe kararı alması ve son olarak iki personelin işten çıkarılmasına tepki olarak broşür dağıtan Belediye İş Sendikası üyelerinin broşür dağıtmasına zabıta ekipleri müdahale etti. 3 belediye çalışanıyla işçiler arasında çıkan kavgada, belediyenin basın sorumlusu Emre Döker'in kolunun kırıldığı öğrenildi.
MERT ALPDÜNDAR
MERT ALPDÜNDAR
Gaziemir’de işçi ve zabıtalar karakolluk oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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