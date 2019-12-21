Güzelbahçe’de bozuk yol isyanı

Yolda yürüyemez hale geldiklerini belirten vatandaşlar, “Artık buraların asfaltlanmasını istiyoruz” dedi. İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ise Vatandaşlar, belediyenin konuyla ilgili gereken işlemleri yapmasını istedi.

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesi 287 sokak ilgisizliğe terk edildi. Sokağın bozuk ve bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden oldu. Asfaltlanmayı bekleyen bozuk yollar, kışın yağmurların yağmasıyla birlikte adeta çamur deryasına dönüştü. Alt yapı çalışmaları nedeniyle kazıldıktan sonra üstü kapatılan çukurların asfaltlanmadığını belirten çevre sakinleri, özellikle yağmurların da etkisiyle yolların daha da bozulduğunu söyledi.







GİRİŞİM BİLE OLMADI

Sorunu daha önce defalarca belediye yetkililerine iletmelerine rağmen değişen bir şey olmadığını belirten vatandaşlar, "Uzun süre önce tüm belediye birimlerine bildirmemize rağmen maalesef hiç bir girişim olmadı. Özellikle yağmur yağdığı zaman yolu kullanmak çok daha zorlaşıyor. Yolumuzun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz" dedi. Yolda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek yolların yapılması için yetkilileri göreve davet etti.







KAÇAK DEMİR BALKON TEPKİSİ

İzmir'in en işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi paralelinde bulunan 1435 sokakta bir işletmenin mekanını büyütmek için yaptığı demir balkon turistik işletmelerin bulunduğu semtte tepki çekti. Mekanın büyümesi ve daha fazla müşteri almak için yapılan inşaat çalışması sonrasında görsel kirlilik ve imara aykırı bir durum oluşturan demir balkon çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı. Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, Konak Belediyesi zabıta ekiplerinin bu kaçak yapıyı defalarca gördüğünü ancak müdahale etmediğini iddia etti.







Vatandaşlar, belediyenin konuyla ilgili gereken işlemleri yapmasını istedi.