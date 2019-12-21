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İlçe meydanında bomba paniği

İlçe meydanında bomba paniği
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Aydın Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'nda süs havuzunun duvarına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerini gelen polis ekipleri, meydanı ulaşıma kapatarak güvenlik çemberine aldı. Bomba imha ekiplerince kontrol edilen çantanın içerisinin boş olduğu anlaşıldı. Çantanın boş çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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