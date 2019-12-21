İZBAN durağında intihar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atlayarak, intihar etti. Aynı durakta geçtiğimiz Kasım ayında da üniversite öğrencisi Dilan E. (20) raylara atlayarak, intihar etmişti.

Sabah saatlerinde Nergiz İZBAN Durağı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atladı. Duraktakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden intihar notu ve kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise bir süre aksadı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı durakta geçtiğimiz Kasım ayında da üniversite öğrencisi Dilan E. (20) raylara atlayarak, intihar etmişti.

İzmir Karşıyaka'daki İZBAN istasyonunda intihar

DHA