İzmir Büyükşehir’deki görevlendirmelere tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdür Vekili Ahmet Tomar’ın görevden alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atanması, Park ve Bahçeler Dairesi Başkan Vekili Tevfik Bettemir’in de Makina İkmal Daire Başkanlığı Otomotiv Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilmesi, tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdür Vekili Ahmet Tomar'ın görevden alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atanması, Park ve Bahçeler Dairesi Başkan Vekili Tevfik Bettemir'in de Makina İkmal Daire Başkanlığı Otomotiv Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilmesi tepki çekti. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, meslektaşlarının uzmanlık alanlarının dışındaki birimlerde görevlendirilmelerinin doğru olmadığını belirtti.



OLUMLU ADIM GELMEDİ

Odanın İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türk, "Son aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan oda üyesi meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları haksızlıkları, ZMO İzmir Şubesi olarak 18 Ekim'de Başkan Sayın Tunç Soyer'e yaptığımız ziyarette de gündeme getirmiştik. Aradan geçen zamanda olumlu bir adım gelmedi" dedi.

