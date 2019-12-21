İzmir'de botları sürüklenen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nde yeni bir facia önlendi. İzmir'in Çeşme ilçesinde botları sürüklenen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde botları sürüklenen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme açıklarında düzensiz göçmen bulunan lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Suriye ve 3 Filistin uyruklu 24 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.