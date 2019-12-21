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'de su kesinti 21 Aralık Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesinti 21 Aralık Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

21.12.2019, 10:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019,12:23

'de su kesintileri yaşanıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin su kesintilerinden etkileneceğini merak ediyor. İşte su kesintisi detayları...

BALÇOVA KORUTÜRK
21.12.2019 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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