İzmir'de su kesinti 21 Aralık Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin su kesintilerinden etkileneceğini merak ediyor. İşte 21 Aralık Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

BALÇOVA KORUTÜRK

21.12.2019 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.