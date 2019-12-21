  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Minibüsten düşen muavin can verdi

Minibüsten düşen muavin can verdi

Minibüsten düşen muavin can verdi
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Denizli'nin Çal ilçesinde çalıştığı yolcu minibüsünden düşen muavin yaşamını yitirdi. Korkunç kaza Denizler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivril-Denizli arasında yolcu taşıyan minibüslerde yevmiye usulü çalışan Ramazan Doğru, yolculardan topladığı ücretleri şoföre teslim ettikten sonra araçtan ineceği sırada dengesini kaybederek açılan kapıdan düşerek minibüsün altında kaldı. Talihsiz adam olay yerinde öldü.

■ HASAN DURNA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minibüsten düşen muavin can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN