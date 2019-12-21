Denizli'nin Çal ilçesinde çalıştığı yolcu minibüsünden düşen muavin yaşamını yitirdi. Korkunç kaza Denizler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivril-Denizli arasında yolcu taşıyan minibüslerde yevmiye usulü çalışan Ramazan Doğru, yolculardan topladığı ücretleri şoföre teslim ettikten sonra araçtan ineceği sırada dengesini kaybederek açılan kapıdan düşerek minibüsün altında kaldı. Talihsiz adam olay yerinde öldü.
■ HASAN DURNA
■ HASAN DURNA
Minibüsten düşen muavin can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.