Oğluna son kez sarıldı

Bursa Uludağ'da çıktığı zirve yürüyüşünde 1 Aralık'ta kaybolan ve 17 gün sonra arkadaşı Mert Alpaslan'la birlikte cansız bedeni bulunan amatör dağcı Efe Sarp, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Sarp'ın "Ölürsem beni babaannemin yanına defnedin" vasiyeti üzerine cenaze, Aydın'ın Karacasu ilçesine getirildi. Yaylalı mahallesindeki babaocağında alınan helalliğin ardından Sarp'ın cenazesi için Cumaönü Camii'nde tören yapıldı. Cenaze töreninde Baba Tangör Sarp, Anne Asuman Sarp ve kardeşi Asutan Yalçın taziyeleri kabul ederken, cenaze törenine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aile yakınları ve çalışma ve yakın arkadaşları katıldı.



"SADECE BİR DAKİKA"

İlçe Müftü vekili Mehmet Karatuğ'un kıldırdığı cenaze namazı sonrası merhumun naaşı omuzlara alınıp cenaze aracına nakledileceği sırada acılı anne Asuman Sarp, herkesten bir dakika müsaade isteyip son kez oğlunun tabutuna sarılarak veda etti. Anne Asuman Sarp'ın vedası herkesi gözyaşına boğdu. Sarp, dualar ve gözyaşları içinde Tabak Haci İbrahimler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



■ KAZIM YÖRÜKCE