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Şiddete karşı sanat

Şiddete karşı sanat
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Birleşmiş Milletler'in (BM) her yıl düzenlediği Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Kampanyası kapsamında, Yaşar Üniversitesi UNESCO Göç Kürsüsü işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle öğrenciler ve çeşitli ülkelerden göçmen gençler, bu soruna dikkat çekmek için 50 bin kumaş parçasından oluşan kolaj bir tablo ortaya çıkardı. Doç. Dr. Ayselin Yıldız'dan "Göç Politikaları" dersi alan gönüllü öğrenciler de etkinliğe katıldı. Sanatçı Semih Beceren'in koordinasyonuyla 16 günlük emekle ortaya çıkan eser, Selçuk Yaşar Kampüsünde sergilendi.
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