Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Buluttekin'in Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi. Buluttekin ayrıca, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin cenazelerine, terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak, KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanıyor.