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’ün işkencecisi ’te öldü

12 Eylül’ün işkencecisi Marmaris’te öldü
Giriş Tarihi: 22.12.2019
12 Elül 1980 darbesinin ardından işkencelerle gündeme gelen Mamak Askeri Cezaevi'nin İç Güvenlik Komutanı Albay Raci Tetik'in yardımcılarından A Blok İç Emniyet Amiri Kıdemli Albay Mehmet Sırrı Şuşut (75) önceki gün memleketi Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayatını kaybetti. Şuşut'un adı, 12 Eylül döneminde yaptığı işkencelerle duyulmuştu.

■ ADEM ÜLKER
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