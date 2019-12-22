12 Elül 1980 darbesinin ardından işkencelerle gündeme gelen Mamak Askeri Cezaevi'nin İç Güvenlik Komutanı Albay Raci Tetik'in yardımcılarından A Blok İç Emniyet Amiri Kıdemli Albay Mehmet Sırrı Şuşut (75) önceki gün memleketi Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayatını kaybetti. Şuşut'un adı, 12 Eylül döneminde yaptığı işkencelerle duyulmuştu.
■ ADEM ÜLKER
■ ADEM ÜLKER
12 Eylül’ün işkencecisi Marmaris’te öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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