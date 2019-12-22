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Askere gidebilmek için 110 kilo verdi

Askere gidebilmek için 110 kilo verdi
Giriş Tarihi: 22.12.2019
İzmir Karşıyaka'da yaşayan Oğuzhan Tepe (20), çocukluk yıllarından itibaren düzensiz beslenme alışkanlığına bağlı olarak hızla kilo aldı. Diyetlere rağmen kilo veremeyen ve 18 yaşında 180 kiloya ulaşan Tepe, sağlık sorunları da yaşamaya başladı. Çocukluğundan beri askerlik yapma hayali bulunan Tepe, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 2017 yılında ameliyat olan Tepe, 2 yılda 110 kilo vererek askerlik şubesine başvuru yaptı. Başvurusu olumlu sonuçlanan Tepe, Şubat ayında birliğine teslim olmaya hazırlanıyor.

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