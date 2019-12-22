Başkan Arda’ya emekçi tepkisi

Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işten istemek Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, belediyede basın sorumlusu olan sosyal "emekçiyi emekçiye kırdırıyorsun" sözleriyle eleştirirken, tüm emekçileri sağduyulu olmaya davet etti. Atmaca, açıklamasında, "Emperyalistler yıllarca Türkiye üzerinde buna benzer oyunlarla kardeşi kardeşe kırdırdı, sen de şimdi emekçiyi emekçiye kırdırıyorsun. Yazıklar olsun. Emekçileri de böldün ayrıştırdın! Şimdi mutlu musun?" ifadelerini kullandı. Emre Döker Irak infaz emiri A.M.T, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı. çıkarılmasının ardından, Belediyeİş üyeleri halktan destek isteçıkarılmasının Belediyemek için Gaziemir Pazaryeri'nde bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, pazaryerinde bulunan 3 belediye çalışanı ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmaolan Emre Döker'in kolu kırıldı.Olaylar sonrası AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca Mecsosyal medyadan hem olaylara hem de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya tepki gösterdi. Atmaca, Arda'yı "emekçiyi emekçiye kırdırıyorsun" sözleriyle eleştirirken, tüm emekçileri sağduyulu olmaya davet etti. Atmaca, açıklamasında, "Emperyalistler yıllarca Türkiye üzerinde buna benzer oyunlarla kardeşi kardeşe kırdırdı, sen de şimdi emekçiyi emekçiye kırdırıyorsun. Yazıklar olsun. Emekçileri de böldün ayrıştırdın! Şimdi mutlu musun?" ifadelerini kullandı.Emre Döker