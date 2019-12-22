‘Gökdelenin ruhsatını iptal ediyorum’

EGE Kadın Buluşması'nın bileşenleriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Pasaport'ta yaplacak gökdelenin ruhsatını, yeni yılın ilk meclis toplantısında iptal edeceğini açıkladı. Batur, 125 derneği tek çatı altında buluşturan Ege Kadın Buluşması platformunun bileşenleriyle buluştu. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Konak Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları aktaran Başkan, Pasaport'ta 250 metre yükseklikte yapılacağı iddia edilen gökdelenin ruhsatının, Ocak'taki meclis toplantısında iptal edileceğini açıkladı.



SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Kentin siluetini bozacak gökdelenlere izin vermeyeceğini hatırlatan Batur, "Önümüzde ruhsatı kesilmiş bir dosya bulduk. Tepkimizi de anında verdik ve kentin kalbine bıçak gibi saplanacak bu yapıya izin vermeyeceğimizi söyledik. Bunun arkasındayız. İlk mecliste ilgili binanın ruhsatını iptal ediyorum" diye konuştu.