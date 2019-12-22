İzmir'de ana su borusu patladı! Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da sular ne zaman gelecek?

Tahtalı Barajı''ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi''ne giden 2200 mm''lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçesinde su kesintisi meydana geldi. Gaziemir, Karabağlar ve Buca'daki vatandaşlar tarafından 'İzmir'de sular neden kesildi?, İzmir'de sular ne zaman gelecek?' soruları merak konusu oldu. İşte İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerindeki su kesintisinin nedeni...

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 48 saat boyunca sürmesi bekleniyor.

İZSU SİTESİNDEN DUYURDU

Gaziemir, Karabağlar ve Buca'daki arıza ile ilgili İZSU şu açıklamayı yaptı:

22.12.2019 saat 19:00 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi olacaktır. Tahtalı Barajı''ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi''ne giden 2200 mm''lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gaziemir, Karabağlar ve Buca''yı etkileyen su kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin net açıklama ekiplerin yapacağı ilk incelemenin ardından belli olacaktır.