TC numarası isteyen firmayı şikayet

İzmir’deki IKEA’da kasiyerin indirim için kendisinden TC Kimlik Numarası’nı istemesine kızan avukat Kıpçak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı davranmaktan, firmanın Hollanda’daki merkezine şikayette bulundu

İzmir Bornova'da faaliyet gösteren mobilya mağazası IKEA'dan alışveriş yaptıktan sonra kasiyerin indirimlerden faydalanabilmesi için kendisinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı istemesine kızan avukat Hazar Can Kıpçak, bu şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı hareket edildiğini iddia ederek firmadan şikayetçi oldu. Kişisel Verileri Koruma Derneği üyesi Kıpçak, "Firmanın uygulamadaki bu hatasını düzeltmesi için öncelikle hem Türkiye hem de Hollanda'daki genel merkezine başvurdum. 30 gün içinde gerekli cevap ve düzeltme gelmezse dava açacağım. Firma 20 bin ila 1.5 milyon lira arasında yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.



TELEFON NUMARASIYLA

Bornova'daki İKEA mağazasına alışverişe giden İzmirli avukat Hazar Can Kıpçak, ödeme yapacağı sırada kasiyer kendisinden varsa firmanın verdiği Aile Kartı'nı, yanında yoksa T.C. kimlik numarasını söylemesini istedi. Aile Kartı'nın yanında olmadığını, T.C. kimlik numarasını da söylemek istemediğini belirten Kıpçak, indirimden faydalanamayacağını öğrenince bunun kanuna aykırı olduğunu düşünerek düzeltilmesi için harekete geçti. Bazı mağazalarda müşterilere 'Sadakat Kartı' verildiğini ancak kartları yanında olmadığında bile cep telefonu numarasıyla kişilerin kampanyalardan faydalanabildiğini anlatan Kıpçak, "T.C. kimlik nosu telefon numarasından daha korunması gereken bir bilgidir. Herkesin duyabileceği bir ortamda T.C. numarasının istenmesi, sadakat kart üyesi olunsa dahi indirimlerden yararlandırılmaması 6689 sayılı KKVK'ya aykırıdır" diye konuştu.



CEZA KESİLECEK

Avukat Senih Özay'ın kurucusu olduğu Kişisel Verileri Koruma Derneği üyesi Kıpçak, İsveç kökenli uluslararası mobilya mağazasının Hollanda'daki genel merkezine, veri sorumlusu sıfatını taşıyan Türkiye yetkililerine ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni uygulamakla yükümlü AB'deki kurula başvurduğunu söyledi. 30 gün içinde gerekli düzeltmeler yapılmazsa dava açacağını aktaran Kıpçak, "Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun takdir yetkisi çok geniş ve kestiği cezalar 20 bin ile 1.5 milyon lira arasında.



■ METİN BURMALI / ÖZEL HABER