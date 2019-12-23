İzmir belediyelerinde yıl sonu satış furyası

İzmir’de mali sıkıntıları nedeniyle gayrimenkul satışlarına hız veren belediyeler bir furya daha başlattı. Büyükşehir, Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar ve Menderes belediyeleri Aralık sonuna kadar ihaleyle arazilerini satmaya hazırlanıyor

İzmir'deki belediyeler mali sıkıntılarını aşamayınca en kolay yol olan gayrimenkul satışlarına hız verdi. 2019'un son günlerinde İzmir'de tam bir satış furyası yaşanacak. 5 belediyenin gayrimenkul satışı için ihaleye çıkacağı öğrenilirken, Bayraklı Belediyesi de bazı gayrimenkullerini satmak için harekete geçti. İşte bu hafta yapılacak satışlar:





DİKİLİ BELEDİYESİ: CHP'li Başkan Adil Kırgöz, belediyedeki mali sıkıntıları aşmak için göreve geldiğinden bu yana yaptığı satışlarla dikkat çekiyor. Kırgöz, şimdi de ilçedeki 9 arsa, 4 tarla ve 3 zeytinliği önümüzdeki perşembe günü ihaleyle satacak. 61 binden 531 bin liraya kadar muhammen bedel biçilen 16 taşınmaz için belirlenen toplam muhammen bedel ise 4 milyon 525 bin lira...



SEFERİHİSAR BELEDİYESİ: Seferihisar Belediyesi'nin CHP'li yeni Başkanı İsmail Yetişkin de satışlara başladı. Yetişkin, Payamlı Mahallesi'nde 1.9 dönümlük sağlık tesisi imarlı araziyi 1.5 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. Yetişkin, ayrıca yine Payamlı'da bulunan konut imarlı 1886 metrekarelik arsayı da satacak. Bu arsa için de 800 bin lira muhammen bedel tespit edildi. İki taşınmazın ihalesi Çarşamba günü yapılacak.



GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ: Daha önce 'Köy malları köylüde kalacak. Kesinlikle satılmayacak' diyen Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, bu sözünün aksine köy malı satışı kararı aldı. İnce, İzmir İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile mülkiyeti ilçe belediyesine geçen Çamlı Mahallesi'nde köy tüzel kişiliğine ait 5 tarlayı satacak. Büyüklükleri 403 ila 438 metrekare arasında değişen 5 arsanın satışı yarın belediye düğün salonunda yapılacak.



MENDERES BELEDİYESİ: CHP'li Başkan Mustafa Kayalar, yeni bir gayrimenkul satışı daha yapacak. Belediye, Tekeli'deki 9.1 dönümlük arsayı 2.2 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale Çarşamba günü.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Büyükşehir de Çarşamba düzenleyeceği ihalelerle biri Çiğli, 4'ü de Bornova'da olmak üzere 5 arsasını satacak. Bornova Erzene Mahallesi'nde 22 milyon 80 bin lira ile yine 21 milyon 426 bin lira muhammen bedel biçilen konut alanı imarlı iki arsa öne çıkıyor. Satılacaklar arasında Erzene'de 6 kat imarlı arsa için de 10 milyon 349 bin lira muhammen bedel tespit edildi.



BAYRAKLI BELEDİYESİ DE SIRAYA GİRDİ



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da satışlara başladı. Geçtiğimiz ay 56 ila 200 metrekare arasındaki 13 arsanın satışı konusunu Meclis toplantısı gündemine getirdi. Bu satışı için meclisten karar alındı. Sandal, bu ay da melis gündemine 3.3 dönümlük bir arazi satışını getirdi. Satış kararının bu ayki meclis toplantısında alınması bekleniyor. Bu son arsanın Bayraklı Belediyesi'nin kuruluşundan bu yana satılan en büyük belediye arazisi olacağı belirtiliyor.

ERHAN GÜLENÇ