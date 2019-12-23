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'i yağmur vurdu! göle döndü

İzmir'i yağmur vurdu! Kemeraltı Çarşısı göle döndü

23.12.2019, 18:21

'de gün boyu etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle tarihi 'ndaki birçok iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu.

'de, sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu.

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