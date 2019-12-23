İzmir'i yağmur vurdu! Kemeraltı Çarşısı göle döndü

İzmir'de gün boyu etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu.

İzmir'de, sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu.