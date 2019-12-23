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Başkanı'na silahlı saldırı

MHP Urla İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

23.12.2019, 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019,11:43

Başkanı , 'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi, 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti. MHP Urla İlçe Başkanı İsmalı Taşoku silahlı saldırıda ağır yaralandı

Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.


İHA
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