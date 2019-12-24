İzmir Kemalpaşa'da 22 çuval zeytin çalan zanlı yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 22 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli İ.G isimli şahsın hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Edilen bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 85 Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın bahçesinden 22 çuval zeytin çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve çevrede bulunan kamera kayıtlarının da incelemesiyle olayın şüphelisinin eşgalini ve kaçış istikametini belirlerdi. Ekipler, şüpheli İ.G isimli şahsın 06 AN 4908 plakalı araçla hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini ve araçta yapılan aramada ise zeytin taneleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.G isimli şahsın hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

IHA