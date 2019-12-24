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'de su sıkıntısı devam ediyor! Vatandaşlar çatıdan akan suları toplamaya başladı

İzmir'de su sıkıntısı devam ediyor! Vatandaşlar çatıdan akan suları toplamaya başladı

24.12.2019, 12:13

'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı. yönetimindeki İzmir, yaşanan su krizleriyle sık sık gündeme geliyor.

İzmir'de 3 günlük su kesintisinin ardından mağdur olan vatandaşlar çözümü çatıdan akan yağmur sularında bulundu. İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı. Bu görüntüler sosyal medyada da günün konusu oldu...

3 GÜNLÜK SU SIKINTISI

Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı.

İzmir'de su sıkıntısı devam ediyor! Vatandaşlar çatıdan akan suları toplamaya başladı

YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ KALDILAR

İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı.

Susuz kalmaktansa yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan İzmirlilerin hali, izleyenleri düşündürdü.

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TANKERLERLE SU TAŞIMAYA BAŞLADILAR
Altyapı sistemini yıllardır iyileştiremeyen CHP'li belediye vatandaşlardan gelen tepki üzerine mahalleye tankerle su gönderdi.

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Yağmur çok, su yok


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