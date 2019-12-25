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'de su kesintisi 25 Aralık Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 25 Aralık Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

25.12.2019, 09:39

'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamı yaşanan arıza sonrası İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanmıştı. İzmir'de hangi ilçelerde sular gelmeye başladı? İzmir'de arıza giderildi mi? İZSU bugünün su kesintilerini de paylaştı. İşte su kesintisine dair detaylar...

BUCA HÜRRİYET
25.12.2019 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA KURUÇEŞME, ZAFER, ATATÜRK, YILDIZLAR
25.12.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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