İşçiye tazminat vermeyen Uygur, Mercedes’i çekti

İşten çıkardığı 450 işçinin tazminatlarını ödemeyen CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, altına Mercedes makam aracı çekti. İlçe halkı, “Demek ki, Torbalı’nın en büyük sorunu makam aracıymış” diyerek, Uygur’a tepki gösterdi.

İzmir'in sürekli skandallarla gündeme gelen CHP'li belediye başkanlarından biri olan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, yine çok tepki çekecek bir harekete imza attı. Göreve gelir gelmez kapı dışarı ettiği 450 işçinin tazminatlarını hala ödemeyen Uygur, mevcut Volvo marka makam aracı dururken belediye kasasından yüzbinlerce lira para harcayarak altına Mercedes E250 marka ikinci bir makam aracı daha çekti. Uygur'un yeni icraatına ilk tepki Torbalı Belediye Meclisi'nin Ak Partili Grup Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar'dan geldi. Çağlar, "Torbalı'nın en büyük sorunu makam aracıymış. Sayın başkan ikinci bir makam aracı alarak bu sorunu da çözmüş. 10 aylık dönemde Torbalı olarak Türkiye'nin gündemine hizmet dışında başka ne gündem varsa hep onlarla geldik. Kısacası Türkiye'ye malzeme olmaktan başka bir şey yapmadık. İşten çıkardığı yüzlerce insanın vebali sayın başkanın üzerinde" diye konuştu.

ERTAN GÜRCANER