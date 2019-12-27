İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 27 Aralık Cuma

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...

BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA

27.12.2019 saat 08:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BUCA HÜRRİYET, İNKILAP

27.12.2019 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.