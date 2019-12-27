İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...
BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA
27.12.2019 saat 08:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA HÜRRİYET, İNKILAP
27.12.2019 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 27 Aralık Cuma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.