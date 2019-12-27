Toplu ulaşımda İZTAŞIT dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezi dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artıracak önemli bir projeye imza atıyor. Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir'in toplu ulaşım ağına dahil ediliyor.



Projenin ilk adımı Seferihisar'dan atılacak. İZTAŞIT adı verilen yeni otobüsler, 28 Aralık Cumartesi günü ilçe merkezinde tanıtılarak sefere başlayacak. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Seferihisar'da dağınık şekilde faaliyet gösteren taşımacılık kooperatifleri tek çatı altında toplandı. Araç sahipleri, güçlerini birleştirerek tek tip, 28 yeni otobüs satın aldı. Araçlar, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün İnciraltı Garajı'nda, toplu ulaşıma uygun şekilde hazırlandı.