Film izleyip soyguna gitmişler!

İzmir'in Buca ilçesindeki Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanında iki kişiyi yaralayıp altın çalan 3 kişinin soygun filmleri ve videoları izledikten sonra kuyumcuya girdikleri ortaya çıktı

İzmir'de kuyumcu soyan 3 kafadarın izledikleri soygun filmlerinden etkilenip, kuyumcu soymaya karar verdikleri ortaya çıktı. Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde 24 Aralık sabahı yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular kendilerine direnen Atçı'yı omzundan, silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş'ı da bacağından silahla yaralayıp, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, 3 maskeli soyguncunun kuyumcudan 34 adet altın bilezik çaldığı tespit edildi.

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KAMERALAR KAYDETTİ



Soygun sonrası harekete geçen polis ekipleri 3 soyguncunun olaydan sonra bir otomobille kaçtıklarını belirledi. Plakadan araç sahibi H.A'ya ulaşan polis, ardından soygunu gerçekleştiren 20 yaşındaki Rojda A, erkek kardeşi Baran A. (18) ile amcaoğulları Hüseyin A'yı (18) yakaladı. Yeni Asır'ın ifadesine ulaştığı soygunculardan Hüseyin A. bir mermer fabrikasında çırak olarak çalıştığını, garsonluk yapan Baran A. ve işsiz olan ablası Rojda A. ile akraba olduklarını söyledi.



'SİGORTALI İŞ BULALIM'



Rojda A'nın kardeşi Baran A. ile kuyumcu soymaya karar verdiklerini, kendisinden de bu konuda yardım istediklerini öne süren Hüseyin A, "Rojda soygun öncesi bana hem telefonundan hem de bilgisayardan kuyumcu soygunları ile ilgili videolar açtı ve izletti. 'Paraya ihtiyacımız var. Sen sadece gözcülük yapacaksın' dedi. Ben de, 'Korkuyorum, isterseniz sigortalı iş bulup üçümüz çalışırız' dedim ama beni dinlemeyip, ısrar ettiler. Ben de kabul ettim. Çok pişmanım, cahillik yaptım" dedi. Soyguncular Rojda A, Baran A. ve Hüseyin A. tutuklanırken soyguncuları aracı ile götüren H. A. serbest bırakıldı.

METİN BURMALI