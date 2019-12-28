İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.
28.12.2019, 09:09
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.
İzmir'de acı ölüm! TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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