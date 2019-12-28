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'de acı ölüm! TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'de acı ölüm! TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü

28.12.2019, 09:09

'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

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