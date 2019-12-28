İzmir'de faciadan dönüldü!

İzmir’in Konak ilçesinde bir kuyumcuda kullanılan piknik tüpünden sızıntı oluşması sonucu meydana gelen patlamada facianın eşiğinden dönüldü. İş yeri sahibi canını son anda kurtardı. Patlama anı anbean kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerinde kullanılan piknik tüpünde sızıntı oluştu. Daha sonra çalışanlar ve iş yeri sahibi hemen kendini dışarıya attı. Bu sırada itfaiye ekiplerine de haber verildi.