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'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü

28.12.2019, 16:54

'in Ödemiş ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Nevzat Özel, gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ovakent Mahallesi'nde fırından aldığı ekmeklerin dağıtımını yapan Nevzat Özel'in kullandığı 35 AK 7608 plakalı hafif ticari araç, Adnan Sürav (56) idaresindeki 35 ZVF 59 plakalı motosiklete çarptı.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Sürav, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Nevzat Özel, gözaltına alındı.

AA

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