Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor..