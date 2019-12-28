Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
28.12.2019, 15:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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