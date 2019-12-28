Vicdansız sürücüyü kırılan far yakalattı

İzmir Bergama'da Ramazan Arıkan'a aracıyla çarpıp öldüren araç sürücüsü, özel ekip kuran jandarmanın dedektif gibi çalışıp iz sürmesi ile yakalandı. Olay yerindeki tampon ve far kırığı parçalarından yola çıkan jandarmanın gözaltına aldığı Hamza Yılmaz tutuklandı

İzmir Bergama'da Ramazan Arıkan'a aracıyla çarpıp öldüren araç sürücüsü, özel ekip kuran jandarmanın dedektif gibi çalışıp iz sürmesi ile yakalandı. Olay yerindeki tampon ve far kırığı parçalarından yola çıkan jandarmanın gözaltına aldığı Hamza Yılmaz tutuklanırken, Arıkan'ın yakınları vicdansız sürücüyü kısa sürede yakalayan jandarmaya teşekkür etti.



ÖZEL EKİP KURULDU



Çandarlı Kavşağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen olayda, yol kenarında kimliği belirsiz bir erkeğin yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Ramazan Arıkan olduğu tespit edildi. Çevrede herhangi bir güvenlik kamerası ve görgü tanığı bulunmaması nedeni ile Arıkan'a çarpıp kaçan vicdansız sürücü bulunamadı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Dikili 13. JASAT ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı personelinden oluşan özel bir ekip kurdu. Kaza yerindeki tampon ve far kırığı parçalarından yola çıkan özel ekip, samanlıkta iğne arar gibi titiz bir çalışma yaparak Arıkan'a çarpan aracın geçmiş olabileceği güzergahlardaki tüm kamera kayıtları toplayarak yüzlerce saatlik görüntüleri tek tek izledi.



YENİ BOYA YAPILMIŞ



Jandarma ekipleri bir yandan dedektif gibi iz sürerken, diğer yandan kontrol noktalarında durdurulan araçlardan birinin Arıkan'a çarpan otomobil profili ile birebir uyuştuğu tespit edildi. Araçta yapılan incelemede yakın zamanda boya işlemi, tampon ve sis farı değişikliği yapıldığı, ayrıca mazgallarında cam kırıkları olduğu belirlendi. İfadesi alınan araç sürücüsü Hamza Yılmaz suçunu itiraf etti. Vicdansız sürücü Hamza Yılmaz tutuklanarak Bergama M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

METİN BURMALI