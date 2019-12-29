Özkanlar Pazarı 2 yıl aradan sonra açıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki yıl önce kapatılan Özkanlar Pazaryeri, bölge sakinlerinin geniş katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla kapatılan pazar yeriyle ilgili sıkıntılı bir sürecin geride bırakıldığına dikkat çekerek bir marka olan Özkanlar Pazarı'nın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diledi. Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası sağlanan anlaşmanın ardından Bornova Belediyesi protokol imzalayıp pazaryerini tekrar halkın hizmetine sundu. İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü altında kurulan pazaryerinin açılışına Hamza Dağ'ın yanı sıra AK Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, AK Parti eski İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda vatandaş katıldı.



CİDDİ ÇALIŞTIK



Dağ, konuşmasında "Biz bu belediyenin işidir demedik. İki yılda pazarcılarla hem toplu olarak hem bireysel olarak bir araya geldik" dedi. Dağ, şunları söyledi: "Pazarcı kardeşlerimiz bu sürede evlatlarına harçlık veremedi. Çözüm üretmek için ciddi çalıştık. Hiç yılmadan azimle kararlılıkla emeklerinin peşinde olan pazarcıları tebrik ediyorum. Özellikle bizim için çözüm noktasında gayret gösteren belediye başkanı ile birlikte herkese teşekkür ediyoruz." Dağ ayrıca yerli otomobilin hayırlı olmasını diledi. İduğ ise pazarcıyı daha fazla mağdur etmemek için çalışma yapıp aktif bir pazaryeri açtıklarını söyledi. Pazaryerinde haftanın 4 günü farklı pazarlar kurulacak.