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Sakar !

Sakar İZSU!
Giriş Tarihi: 29.12.2019

İzmir Hilton'un yan sokağında kazı çalışması yapan ekibi, doğalgaz borusunu patlattı. Çevreye yayılan gaz paniğe yol açtı. ekipleri gazı keserek faciayı önledi.

İzmir Hilton'un yan sokağında kazı çalışması yapan İZSU ekibi, doğalgaz borusunu patlattı. Çevreye yayılan gaz paniğe yol açtı. İzmirgaz ekipleri gazı keserek faciayı önledi.

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