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Şehir hastanesi İzmir’de sağlık turizmini uçuracak

Şehir hastanesi İzmir’de sağlık turizmini uçuracak
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Bayraklı’da inşaatı süren Şehir Hastanesi’yle ilgili bilgiler veren İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, “Uluslararası hastaların çekim merkezi olacağız. Sağlık turizmi, sağlığın ihracatıdır. Bunun gerektirdiği kalitenin zirvesine Şehir Hastanesi’yle oturacağız” dedi

ERHAN GÜLENÇ

İzmir'i sadece Türkiye'de değil dünya sağlık sektöründe öncü bir konuma getirecek Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatı hızla sürüyor. Yeni Asır olarak bugüne kadar yüzde 60'ı tamamlanan hastane inşaatını cuma sabahı İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile birlikte inceledik.

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