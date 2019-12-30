“Bizim Çiftlik” yeni üretim modeli olacak

“Bizim Çiftlik” projesini Yeni Asır Haber Koordinatörü Sezai Elgin’e anlatan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, “Küçük aile işletmelerinin devamlılığı sağlanacak. Gelirleri artırılarak ekonomik ve sosyal yaşam iyileştirilecek. Böylelikle göç önlenecek” diye konuştu

Örnek yapısıyla, Türkiye ve dünyada parmakla gösterilen kooperatifleri arasında yer alan Tire Süt Kooperatifi, küçük aile işletmelerinin yok olmasının önüne geçecek önemli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

BM'DEN ÖDÜL ALDI

Küçük ölçekli süt üreticilerini bir araya getirerek güçlendirmeyi amaçlayan kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, düşük maliyetlerde ve modern şartlarda süt üretiminin yapılmasını planlayan "Bizim Çiftlik" projesini anlattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından dünyada en iyi kırsal kalkınma modeli seçilen Tire Süt Kooperatifi'nin, iki bini aşkın ortak sayısıyla yarım asrı aşkın süredir üreticinin hizmetinde olduğunu kaydeden Eskiyörük, "Projelerimizi, köylümüzü köyünde üretip, yaşatmak üzerine kurduk. Ülkemizde tarım ve hayvancılık faaliyetleri, yüzde 75 oranında küçük aile işletmelerinde yürütülmekte. Köylerde süt hayvancılığı 10 baş ve altı işletmelerde yapılmakta olup, kalite ve pazarlamadaki sorunlar nedeniyle üretimin sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Yeterli kazanç sağlayamayan işletmeler üretimden uzaklaşmakta ve genç nesil baba mesleğini sürdüremeyip büyük şehirlere göç etmekte" dedi.



KENTE GÖÇ BİTECEK

Bizim Çiftlik Projesi ile küçük işletmelerin devamlılığının sağlanmasını amaçlandığına dikkat çeken Eskiyörük, "Hayvanların köy dışına çıkarılmasıyla köyler daha yaşanır olacak. Hastalıktan ari işletme oluşturulacak. Üreticilere uygulamalı eğitim verilerek hayvan bakıcılığı profesyonel bir meslek haline getirilecek. Bilinçli üretimle sütün kalitesi iyileştirilecek ve verimlik artacak. Üretim maliyetleri düşürülecek. Ürünlerin pazar değeri arttırılacak. Konu ile ilgili eğitim gören öğrencilere, uygulamalı eğitim sağlanacak. Güneş Paneli ve Biyogaz Tesisi ile enerji üretilecek. Hiç bir şey boşa gitmeyecek. Sera üretimiyle köyün kadınlarına istihdam ve gelir sağlanacak. Köyün geliri arttırılarak ekonomik ve sosyal yaşam iyileştirilecek. Böylelikle köyden kente göç önlenecek" diye konuştu.



ÇİFTLİKTE NELER OLACAK?

● Hayvan Barınakları, Padoklar

● Süt Alım Merkezi (Tesisteki üreticiler; sağımın hemen ardından sütü, alım merkezine getirecek ve merkezideki laboratuvarda analiz edilen sütler kalite değerlerine göre fiyatlandırılacak.)

● Eğitim Merkezi(Üniversitelerle protokol yapılarak tesiste, öğrencilerin pratik yaparak sahayı gözlemlemesi sağlanacak.Aynı zamanda hayvan bakıcılarına eğitim verilerek profesyonel bir meslek haline gelmesi sağlanacak.)

● Laboratuvar

● Biyogaz Tesisi (Isı enerjisi serada, Güneş Santralinde üretilecek elektrik ise tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak fazlası Devlet şebekesine satılarak artı kazanç sağlanacak. )

● Seralar (köyde yaşayan kadınlara iş ve gelir olanağı yaratılırken, konuyla ilgili eğitim gören öğrenciler için araştırma ve uygulama alanı sağlanmış olacaktır.)

KADİR UYSAL