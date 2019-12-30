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Bozdağ yeni yıla karla girmeyi bekliyor

Bozdağ yeni yıla karla girmeyi bekliyor
Giriş Tarihi: 30.12.2019

İzmir'in Uludağı olarak bilinen Bozdağ, yeni yılı bol kar yağışı ile karşılamaya hazırlanıyor. Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, hafta içinde gerçekleşen kar yağışının zirvede etkili olduğunu belirterek, "2020'nin ilk günlerini yoğun kar yağışı ile karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni yılda kar keyfi yapmak isteyenleri beldemize bekliyoruz" dedi. Balcı, "Kayak merkezimizde çalışmalar başladı. Fakat bu yıl tesislerin açılması mümkün değil. Ama tesislere giden Gündalan yaylasında kar keyfini diledikleri gibi çıkarabilirler" dedi.

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