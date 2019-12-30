İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mevlüt A, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Y. gözaltına alındı.
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir Konak'ta otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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