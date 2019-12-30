İzmir'de eğitime kar engeli!

İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İzmir'de hangi ilçelerde okullar tatil edildi? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

İzmir'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

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Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.

AA