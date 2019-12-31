Ege'nin karla imtihanı

Ege illerinin yüksek kesimleri yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Ortaya karpostallık görüntüler çıkarken, kapanan yollar vatandaşlara kabus yaşattı. Ekipler günboyu yolları açmak için çalıştı

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve kimi bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, İzmir ve Ege'nin illerinde de yüzünü gösterdi. İzmir'in yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, Nif Dağı, Yamanlar, Bornova'ya bağlı Eğridere mahallesi ve Urla'nın tepelerinde kar görmeye alışkın olmayan İzmirlileri sevindirdi. Ancak Manisa, Denizli, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de ise kar yağışının yoğunlaştığı yüksek kesimlerde, trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Yollar kapandı, sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı ve küçük çapta kazalar meydana geldi.

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde etki olan kar yağışı yolları kapadı. Menteşe beldesi ile Nebiler köyüne ulaşımı sağlayan karayolu karla kaplandı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Yol, belediye ekipleri tarafından ulaşıma uzun süren uğraşlarla açıldı, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı. Ağla Yaylası'na piknik yapmaya gidenler ise karın etkili olmasıyla mahsur kaldı. Kar yağışından dolayı meydana gelen trafik kazalarıyla yolların da kapandığı 800 rakımlı Köyceğiz Ağla Yaylası'nda mahsur kalan 30 kişi gece belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ

Denizli'nin yüksek kesimlerinde önceki aksam başlayan kar yağışı, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Denizli Antalya yolu üzerinde trafik ise kar yüzünden kontrollü olarak sağlandı. Bağbaşı Yaylası ile Denizli Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü. Yollarda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekipleri, özellikle Antalya karayolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun uğraş verdi. Çameli'de de dünden itibaren kar yağışı başladı.

MANİSA

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santimi bulurken, greyderlerle yol açma çalışması yapıldı. İlçelerde de yolların kapanmaması için ekipler seferber oldu. Spil Dağı'nda ağaçlar karla kaplanırken, eşsiz görüntüler oluşturdu. Turgutlu, Demirci, Salihli ve Gördes'te de etkili olan kar yağışının ardından yoğun çaba sarf eden ekipler, kar küreme çalışmaları ile yolları açmaya çalışıyor. Manisa ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Tire'de dört gözle beklenen kar yeni yıl sürprizi yaptı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Güme Dağı'nı etkisi altına aldı. Yüksek rakımlı Dallık, Dibekçiler, Yamandere, Küçükburun, Çeriközü, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere, Somak, Akmescit, Toparlar, Musalar gibi köy yollarında ise kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı.



Balıkesir Sındırgı'da yılın ilk karı yağdı. Sındırgı'nın Yüreğil, Yaylabayır, Kertil mahallelerinde kar yağışı ulaşımı güçleştirdi. Yetkililer yolların kapanmaması için gerekli tedbirleri alarak ara yollarda karla mücadele ediyor. Sındırgı belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri çalışmalarını ara vermeden devam ediyor.