Hamza Dağ: “Su sorununu çözmek Büyükşehir’in görevi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ödemiş ziyaretinde İzmir'de yaşanan su sıkıntısını eleştirdi. Dünyanın her yerinde altyapı sıkıntıları olsun olmasın aşırı yağışların yaşandığı şehirlerde su taşkınlarının olabileceğini belirten Dağ, "Bu tarz durumlarda ortaya çıkan mağduriyetten siyasal bir çıkarım bulunmayı değil, mağduriyeti nasıl giderebileceğimize bakarız. Ancak yağmurun yağdığı gün İzmir'in 3 büyük ilçesinin susuz kalması, dünyanın neresinde olursa olsun bir eleştiri sebebidir. Bu konuda gerekli yatırımları yapmak ve bu isale hattının alternatifini yaratmak Büyükşehir'in görevidir" dedi.

SEVAL KONURALP