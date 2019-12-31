Soyer ‘yaptırmamcı’ kuyruğuna takıldı

Türkiye’nin vizyon projesi Kanal İstanbul’a karşı ‘yaptırmamcılar’ devreye girdi. İzmir’in altyapı eksiklerini görmezden gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu gruba katıldı. Partisinin il başkanı ve vekilleriyle birlikte sıraya girip ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçesi veren Soyer’e vatandaşlardan tepki yağdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri ile üyeleri, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçelerini verdi. CHP İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve ilçelerden gelen parti üyeleri, 'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DİLEKÇE VERDİLER

Ellerinde dilekçelerle sıra bekleyen yaklaşık 150 kişi, projeye ilişkin 'ÇED olumsuz' kararı verilmesi talepleri ile itirazlarının bulunduğu dilekçeleri teslim etti. CHP İstanbul İl Örgütü'nce başlatılan kampanyaya destek verdiklerini söyleyen Deniz Yücel, "Bu artık İstanbul'un meselesi olmaktan çıktı, Türkiye'nin meselesi oldu. Bu projeye karşı hukuk çevresinde mücadele vereceğiz. İtirazlardan sonuç alamazsak idari yargı süreci, ondan sonuç alamazsak da Danıştay süreci var. Danıştay'dan da sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sadece İstanbul'u değil Karadeniz ve Marmara denizlerini de etkileyecek, büyük çevresel, ekonomik ve politik sonuçlar doğuracak Kanal İstanbul projesine itiraz etmenin bir vatandaşlık görevi olduğu düşünüyorum. Bu nedenle ben de itiraz dilekçemi vermiş bulunmaktayım" dedi. Soyer'in bu paylaşımına İzmirlilerden tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLER

@sukruvardar45: (İzmir'den sel fotoğrafı paylaşarak) İtirazdan sonra gel elini yüzünü yıka burada..

@Kabzmal1: Suyu kapatıp çıksaydın, sonra su basıyor İzmir'i...

@photobnw: O konuyu sonra konuşursun. Şu su işini bir çöz hele! Yağmur suyuyla yıkanmasın İzmirliler...

@AAbdullahkavak: İzmir'e hizmet etmek de göreviniz. Pek bir şey göremedik.

@yerdosemeci: (Su faturası görseli paylaşarak)...Bununla ilgili itiraz dilekçesini nereye veriyoruz başkan. 3 senedir her ay 1 metreküp su kullanıyorum. 7,38 TL'lik suya 82-83 TL ödeme yapıyorum. Dünyanın içilemez suyuna hem de.

@AsafGormus: Tunç Bey üstünüze vazife olmayan işlerle ilgileneceğinize İzmir'in dağ gibi sorunlarıyla ilgilen.

@msdemir35: İzmir'in sorunları bitti de İstanbul kaldı.

@Bogsy19: Sen önce İzmir'e su getir vatandaş sokakta yağmur suyuyla yıkanıyor. Hadi canım hadi..

@ozerktu: 65 saat su akmamış umrunda mı Sayın Başkan?

@Yrbl22473477: İzmir'in kanalları yollara taşar.... Marşı yazılacak adam hâlâ siyaset peşinde koşuyor...