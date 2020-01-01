Açıkta duran elektrik panosu tehlike saçıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yol kenarında kapakları olmadığı için açık şekilde duran elektrik panosu, vatandaşları tedirgin ediyor. Panonun kapağının olmadığını, bu nedenle sigorta ve elektrik saatinin dışarıda bulunduğunu aktaran vatandaşlar, "Küçük bir çocuk yanlışlıkla bu panoya elini sokar ya da kablolara dokunursa elektrik akımına kapılma ihtimali var" dedi. Dokuz Eylül Mahallesi, Havacılar Caddesi'ndeki panonun bir an önce yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Sorumlusu kimse, ya uyarıda bulunsunlar ya da yenisi ile değiştirsinler" diye konuştu.