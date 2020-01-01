Arkadaşlarını da rehin almış

İlçe Sağlık Müdürü Park'ı ve Hatice Gülcemal’i öldüren Enver Yıldız’ın olayın ardından gittiği evde “iki kişiyi öldürdüm, bir de polisi yaraladım” dediği ve arkadaşlarını silah çekerek rehin aldığı öğrenildi.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyon sonucu yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Yıldız'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Polis ekiplerince hastaneden alınan zanlı, Torbalı'ya götürüldü. Bu arada zanlının, ilk yakalandığında polise "ben yapmadım" dediği, otelden kaçarken de bir arkadaşına "Beni almayacak mısın?" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Enver Yıldız ile birlikte operasyonda yakalanan diğer 4 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

TESADÜFEN SEÇMİŞ

Peş peşe işlenen cinayetler ve zanlının yakalanması için yapılan operasyona ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre cezaevinden yeni çıkan ve Torbalı'ya bir arkadaşını ziyaret için gelen Enver Yıldız'ın, Mehmet Park'ın evini zengin gördüğü için o eve gittiği, diğer konutu ise tesadüfen seçtiği bildirildi.

BAŞKA BAĞLANTI YOK

Olayın gasp ve hırsızlık dışında başka bir bağlantısının henüz tespit edilmediği belirtilirken Enver Yıldız'ın cinayetler sonrası kaçtığı otelin bölgede görev yapan taksicilerin yönlendirmesiyle tespit edildiği belirtildi. Otele düzenlenen operasyonda bir polisi yaralayan zanlının kaçarak saklandığı evdeki iki arkadaşını da rehin aldığı öğrenildi.

YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Evdeki arkadaşlarına "iki kişiyi öldürdüm, bir de polisi yaraladım" dediği öne sürülen zanlının arkadaşlarına silah çekip dışarı çıkmalarını engellediği kaydedildi. Enver Yıldız, polisin operasyonuyla yaralı olarak ele geçirilirken rehin aldığı iki arkadaşı da gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısının Dr. Gülcemal’i ATM’ye götürdüğü anlar kamerada

ACILI EŞ ANLATTI

O an gözümün önünden gitmiyor

Dehşet dolu gecede eşini kaybeden Vildan Park o anları anlattı: "Kapıyı açar açmaz 'kasa nerede' diye bağırmaya başladı. Bu sırada eşim ile aralarında boğuşma yaşandı. Eşimi ittirip başından vurdu. O an gözümün önünden hiç gitmiyor."

Enver Yıldız'ın silahlı saldırısı sonucu cinayete kurban giden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, Torbalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın cenazesi, uğurlama töreni için daha önce görev yaptığı Torbalı Devlet Hastanesi'ne son kez getirildi. Park'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı da örtüldü. Törende olay esnasında Fuat Mehmet Park'ın yanında olan eşi Vildan Park'ın yanı sıra çocukları Begüm ve Gökberk Park da gözyaşlarına hakim olamadı.

HATİCE HEMŞİRE SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Park'ın ardından caninin ikinci kurbanı olan doktor eşi hemşire Hatice Gülcemal'in (52) cenazesi, Sivas'ın Gemerek ilçesinde defnedildi. Sıla ve Can adında iki çocuk annesi Gülcemal'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından beldedeki asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine, Gülcemal'in eşi Harun Gülcemal ve ailesi ile Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FATİH ŞENDİL - ÖMER DUR