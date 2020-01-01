Asfalt yoldaki çukur günden güne büyüyor!

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki asfalt yoldaki büyük çukur, sürücüleri canından bezdirdi. Araçlara zarar vermekle kalmayıp kazalara da davetiye çıkaran çukurla ilgilenecek yetkili aranıyor

Bayraklı'daki İzmir Adliye Sarayı'ndan Ozan Abay Caddesi'ni kullanarak Adliye Üst Geçidi'ne doğru giden araç sürücüleri, trafik ışıklarına metreler kala oluşan çukur yüzünden zor anlar yaşıyor. Çukurun bulunduğu yeri bilen araç sürücülerinin yavaşladığını, ancak caddeden ilk kez geçecek olan sürücülerin sert bir şekilde çukura girdiğini ifade eden sürücüler, "Bu çukur, büyük kazalara da davetiye çıkarıyor. Gelip buradaki çukuru doldurmak çok mu zor? Baksanız yol asfalt, ancak çukurdan geçilmiyor" dedi.

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METİN BURMALI