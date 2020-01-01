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'da olaylı yılbaşı: 1 ölü

İzmir Karşıyaka'da olaylı yılbaşı: 1 ölü

01.01.2020, 09:01

'in ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Reyimbayev'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokakta bulunan bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı.

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