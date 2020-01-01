Konak Belediyesi’nden yeni yılda gökdelen adımı

İzmir'de kent gündeminde günlerdir konuşulan, Zorlu Holding tarafından Pasaport'a yapılması planlanan gökdelen yatırımıyla ilgili Konak Belediyesi ilk adımı yeni yılda atacak. Kent siluetini bozacağı iddia edilen proje, belediye bünyesinde kurulan Mimari Estetik Komisyonu'nda yeniden değerlendirilecek. Konak Belediyesi'nin yarın yapılacak meclis toplantısında da konuyla ilgili madde görüşülecek.

"BİZDE SÜRPRİZ YOK"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Proje ruhsatını iptal edeceğiz. Daha sonra 5 kişiden oluşacak estetik kurul oluşturacağız. Kurulda şehir plancıları ve mimarlar odası temsilcileri, tarihçiler olacak. Kurul kararı bizim için geçerli olacak" demişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de son açıklamasında, "İzmir'in şansı; 25 binlik planlarının sürprizlere yer bırakmayacak şekilde çok iyi örülmüş olması. Bizde sürpriz yok. Gökdelenlerin, kentin siluetini bozmadıkça yapılmasında sıkıntı yok. Ancak bunların yapılacağı yer Bayraklı'nın arkası" ifadelerini kullanmıştı.