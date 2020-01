Milyonluk mirası canından etti

İzmir'de 10 milyonluk ev ve arsaların varisi 25 yaşındaki Salih Can Yalçıntaş, kendisini atış yapmaya götüren arkadaşı tarafından öldürüldü. Katil zanlısı Duman’ın, Yalçıntaş’tan para koparmayı başaramayınca cinayeti işlediği iddia edildi.

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki Salih Can Yalçıntaş'a babasının 2014 yılındaki vefatından sonra yaklaşık 10 milyon lira değerinde ev ve arsa gibi birçok gayrimenkul miras olarak kaldı. 19 yaşında zengin olan ve iyi bir hayat yaşamaya başlayan Yalçıntaş'ın para yüzünden hayatı bir süre sonra alt üst oldu. Alkole ve eğlence ortamlarına merak saran Yalçıntaş, kötü arkadaş çevresi yüzünden uyuşturucu kullanmaya başladı. Anne Nuran Yalçıntaş'ın 'Parası için yanında her zaman arkadaşları olmuştur' dediği oğlu Salih'in hayatı yine bir arkadaşı yüzünden kırsal bir arazide son buldu. Yalçıntaş, silahla atış yapma bahanesiyle kendisini boş bir araziye götüren 8 yıllık arkadaşı Recep Duman tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Silahın kazara ateş aldığını iddia eden Duman'ın teslim olduktan sonra yapılan üst aramasında, üzerinden boş senetler çıkarken, Yalçıntaş'ın otopsisinde ise vücudunda ve çenesinde kemik kırıklarına rastlandı. Cezaevine giren Duman hakkında 'Tasarlayarak Öldürme' suçundan dava açıldı.





UYUŞTURUCUYA BAŞLADI

Menemen'de çiftçilik yapan Hüseyin Yalçıntaş'ın 2014'teki vefatından sonra 19 yaşında ve evin tek çocuğu olan oğlu Salih Can Yalçıntaş (25) ile annesi Nuran Yalçıntaş'a değeri 10 milyon lirayı bulan ev ve arsa gibi gayrimenkuller kaldı. Mirasın büyük bir bölümünün varisi olan Salih Can Yalçıntaş, lüks araçlara binip, gece hayatı yaşamaya başladı. Arkadaş çevresi giderek artan ve edindiği kötü arkadaşlar yüzünden uyuşturucuya da başlayan Yalçıntaş, 5 Aralık 2018 tarihinde birlikte silahla atış yapmaya gittiği Asarlık mahallesindeki kırsal arazide arkadaşı Recep Duman tarafından yarı otomatik pompalı silahla vurularak öldürüldü. Duman, akşam saatlerinde Asarlık Polis Merkezi'ne teslim oldu.



TASARLAYARAK ÖLÜM

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Duman için 'Tasarlayarak Öldürme'den müebbet hapis cezası istedi. Savcılıkça yapılan incelemede, Duman'ın arkadaşı Yalçıntaş'ı daha önce de atış yaptıkları kırsal araziye götürdüğü, yanındaki boş senetlerle talihsiz gençten para temin etmek istediği, başarılı olamayınca da Yalçıntaş'ı pompalı tüfekle vurduğuna dikkat çekildi. İddianamede Duman'ın, ateş ettiği Yalçıntaş'ın ölmediğini anlayınca kürekle başına vurarak öldürdüğü, sürükleyip cesedini saklamak istediği, telefonundaki kayıtları ve kendisine gönderdiği tapu fotoğrafını silmeye çalıştığı yer aldı.



ANNESİYLE KAVGALIYDI

İfadesi alınan anne Nuran Yalçıntaş ise maddi durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Benim oğlum uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktadır. Eğlence ve alkole düşkündür. Bekar olan oğlum genellikle geceleri evden çıkar. Oğlumla aramızda zaman zaman tartışmalar olduğu için kendi evinde kalırdı. Av ve tüfek merakı yoktu. Parası için yanında her zaman arkadaşları olmuştur. Oğlum babasından kalma çiftliği sattı, yaklaşık 5 milyon parası vardı. Recep Duman en son bize 30 Aralık 2018'de geldi. Ben Foça'da ablamın yanında kalıyorum, oğlumun ölüm haberini de burada aldım" dedi.



ANNESİ MAHKEMEDE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Karşıyaka 2. Ağır Ceza'da hakim karşısına çıkan Recep Duman, suçsuz olduğunu savundu. Avukatı Hüsnü Okan İzcan ise, "Müvekkilimin Salih Can Yalçıntaş ile aralarında husumet ve öldürmesi için bir neden yoktur. Olayın bizce taksirle adam öldürme suçuna dönüşme ihtimali kuvvetle muhtemeldir" dedi. Anne Nuran Yalçıntaş'ın mahkemede oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık Recep Duman'dan şikayetçi olmadığını belirtmesi ise şaşırttı.

METİN BURMALI