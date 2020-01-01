Soyer’den 2019 değerlendirmesi ve 2020 mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019’un bilinmezlerle dolu, heyecan verici ve hareketli bir yıl olduğunu söyledi. 2020’den daha umutlu olduğunu ifade eden Soyer, “Verimli bir yıl olacak. Bundan eminim” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geride bıraktığımız 2019 yılı için değerlendirmede bulunurken, 2020 için de umutlu olduğunu söyledi. Soyer, "2019 benim için rüzgar gibi geçti. Gerçekten çok heyecan verici ve hareketli bir yıldı. Çok memnunum. Dolu geçti. Benim ölçeğimde başarı; bir unvan, koltuk değil, yolculuğun kendisi. Bu yolculuk da çok güzel geçti" ifadelerini kullandı. 2020'nun 2019'dan daha iyi geçeceğini umduğunu söyleyen Başkan Soyer, "2019'da çok bilinmez vardı. Şimdi ise daha az bilinmezle yol alacağım. Bilerek, tanıyarak 2020 daha verimli geçecek. Bundan eminim" diye konuştu.



KÖRFEZE MİNİ GEMİ VE DENİZ TAKSİ ÇALISMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılın son gününe toplu ulaşımla başladı. Soyer, vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve arabalı vapuru kullanan 1 milyonuncu sürücüye çiçek ve plaket verdi. Başkan Soyer, 08.35'te kalkan Konak-Bostanlı vapuruna binmek üzere iskeleye gelen 18 milyonuncu yolcu Esma Koçak'a çiçek ve plaket verdi. 1881 Atatürk isimli gemiyle Bostanlı'ya geçen Başkan Soyer, gemi kaptanı Kamile Koç'tan bilgi aldı. Bir kadın kaptanla karşılaşmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Soyer, "Başarılı kadınlarımıza 'ilham veren kadınlar' diyorum. Onların sayısı artmalı" dedi.





İZDENİZ yönetimiyle kısa bir toplantı da yapan Başkan Soyer, yolcu sayısının az olduğu saatlerde büyük gemi çalıştırmanın maliyetli olduğuna dikkat çekti. Soyer, "40-50 kişilik mini gemiler alalım. İnsanlar gün ortasında iskelelere geldiğinde zaman kaybetmesin. Bu araçlarla hızlıca deniz ulaşımını kullanabilsinler" dedi. Bu konuda çalışma yapacaklarını söyleyen İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, deniz taksileri konusunda da çalıştıklarını belirtti.